ترمب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتلات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات "إف-35" الهجومية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء قمة زعماء الناتو في العاصمة البريطانية لندن.

أبرز تصريحات ترمب:

تم تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية، وما ستفعله تركيا الآن، هو اللجوء إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى.

تركيا لا ترغب في اللجوء إلى دول أخرى من أجل الحصول على طائرات حربية، هم يريدون شراء أفضل المقاتلات، ويريدون شراء أعداد كبيرة من المقاتلات وقد دفعوا إلى الآن مليارات الدولارات.

طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا

تركيا عرضت على إدارة باراك أوباما شراء منظومة باتريوت، لكن إدارة أوباما رفضت هذا العرض، ولهذا اتجهت تركيا نحو روسيا واشترت "إس -400.

الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، والاتفاق المبرم بين البلدين حيال الأوضاع في الشمال السوري، أسفر عن نتائج إيجابية.

تركيا ساعدتنا كثيرا في عملية القضاء على البغدادي، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته.

تركيا حليف جيد في حلف شمال الأطلسي، وستظل كذلك.

أمين عام حلف الناتو