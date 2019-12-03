العراق.. عشرات الجرحى في النجف وواشنطن تطالب بمعاقبة مسؤولين

قالت مصادر طبية إن 70 متظاهرا أصيبوا أثناء محاولة حراس إبعاد المحتجين عن مسجد يضم مرقد زعيم المجلس الإسلامي الأعلى بمدينة النجف، في حين فشلت اجتماعات لوجهاء المدينة لاحتواء التوتر.

وأضافت المصادر أن إصابات المحتجين متفاوتة، وكانت المدينة قد عاشت حالة من التوتر بعد أن أقدم متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية فيها للمرة الثانية.

وفشل المؤتمر العشائري الذي عقده عدد من شيوخ ووجهاء مدينة النجف لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ أيام، وذلك بعد اعتراض عدد من الشيوخ على مضمون البيان الختامي.

واشنطن تطالب بالتحقيق

وصفت الولايات المتحدة أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية في الأيام الأخيرة وراح ضحيتها 29 شخصًا على الأقل بأنه أمر "صادم ومقيت" ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة "المفرطة".

كانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسرا ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب مما أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصا. وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن عشرات آخرين أصيبوا.

ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قال للصحفيين يوم الإثنين "استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت".

شينكر أضاف "ندعو الحكومة العراقية لاحترام حقوق الشعب العراقي ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية".

متظاهرون عراقيون يحملون رجلاً مصاباً خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في النجف (رويترز)

محاولة اقتحام

مصدر أمني أفاد، الإثنين، بأن محتجين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، ما أدى لوقوع مواجهات مع قوات الأمن، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

الملازم أول في شرطة كربلاء هاني الحيدري قال، إن محتجين يحاولون لليلة الثانية على التوالي اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء وسط المدينة.

الحيدري أضاف أن قوات الأمن صدت المهاجمين ما أدى لوقوع مواجهات بين الجانبين، وسقوط إصابات.

أشار الحيدري إلى أن السلطات الأمنية أحاطت مبنى مجلس المحافظة بالكتل الإسمنتية للحيلولة دون وصول المحتجين إليه.

تعطيل المدارس

في محافظة المثنى (جنوب)، أعلن المحافظ أحمد منفي جودة، تعطيل دوام المدارس ثلاثة أيام.

جودة قال في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة لأيام الثلاثاء والاربعاء والخميس".

لم يذكر المحافظ سبب تعطيل دوام المدارس، لكن كثيرا من الطلبة والمدرسين لا يلتزمون بالدوام نزولاً عند مطالبات المتظاهرين بفرض الإضراب العام في البلاد لزيادة الضغط على مسؤولي البلاد للاستجابة لمطالبهم.

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