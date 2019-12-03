السودان: ارتفاع قتلى انفجار مصنع السيراميك إلى 23 [فيديو]

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 آخرين.

انفجار بمصنع للسيراميك

بيان صادر عن المجلس أشار إلى أن المصابين يتلقون العناية الطبية بمستشفيات بحري التعليمي، والدولي، والأمل، كما تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أم درمان والشرطة والبان جديد.

البيان لفت إلى أن وزارة الصحة، استنفرت كافة جهودها لمواجهة الموقف، وأطلقت نداءات للمواطنين، للتبرع بالدم، دون تفاصيل.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، أن عدد الوفيات بمستشفى بحري التعليمي ارتفع إلى 15 وفاة.