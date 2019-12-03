الرئيس الإيراني: لا مانع من استئناف العلاقات مع السعودية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه لا مانع لدى طهران من استئناف العلاقات مع السعودية، في إطار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

إعادة العلاقات مع السعودية

روحاني قال خلال استقباله لوزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، في طهران، إن "إيران لا تری أیة مشكلة لتنمیة العلاقات مع الجیران وإعادة العلاقات مع السعودیة (..) نرى ضرورة وقوف کافة الدول إلى جانب بعضها بعضًا من أجل إرساء الأمن والاستقرار والثبات في المنطقة".

روحاني أضاف أن الولايات المتحدة وأوربا "لا ترغبان في تحقيق السلام في اليمن وهدفهما بيع الأسلحة فقط".

تابع "یجب أن نساعد جمیعا من أجل إنهاء الحرب والصراع في الیمن بشكل أسرع وإحلال السلام والأمن في ظل محادثات السلام، وفي إطار المحادثات الیمنیة – الیمنیة".

بدوره قال الوزير العماني إن "مبادرة إيران للسلام في هرمز تصب في صالح الأمن والاستقرار لدول المنطقة".

بن علوي أضاف "التوتر في المياه الخليجية ليس في صالح أي من دولها" داعيا إلى "العمل على الحد من هذا التوتر".

بن علوي قال إن تحقيق أمن المنطقة "يستلزم اتفاقا بين دولها وتجاوز الخلافات القائمة".

المسؤول العماني أضاف أن بلاده مستعدة لتسخير إمكاناتها للحد من التوتر في المنطقة، وإيجاد أرضية للحوار بين بلدانها.

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد خلال اجتماعه مع بن علوي على أن "التحالفات الإقليمية يمكنها ضمان الأمن بالمنطقة دون تدخل قوى أجنبية" في إشارة إلى تأسيس واشنطن ودول أوربية تحالفا بحريا مقره البحرين لحماية الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما أثار انتقادات من الجانب الإيراني.

وكالة مهر الإيرانية نقلت عن شمخاني قوله "المحاولات اليائسة التي تقودها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي في مضيق هرمز مصيرها الفشل الذريع".

روحاني (يمين) خلال استقباله لوزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي

وتأتي زيارة "بن علوي"، بهدف بحث مبادرة هرمز للسلام المطروحة من قبل إيران لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

مبادرة هرمز للسلام

مؤخرا أعلنت الخارجية الإيرانية، إرسال النص الكامل لمقترح مبادرة السلام بمضيق هرمز، التي أطلقها الرئيس روحاني، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

طهران طرحت مبادرة "هرمز للسلام"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، بهدف "الارتقاء بالسلام لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".

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