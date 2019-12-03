إسرائيل تبدأ تصدير الغاز لمصر والأردن خلال أسابيع

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن الغاز الطبيعي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر.
التفاصيل
- نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن شتاينتس قوله "سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير".
- تقول إسرائيل، إن حقل الغاز يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.
- قال وزير الطاقة الإسرائيلي "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوربا".
- نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنرجي قوله "قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن".
- شركة نوبل إنرجي، التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقرا لها، هي شريك رئيسي في استخراج الغاز من حقل "ليفياثان".
- كانت إسرائيل قد وقعت مع مصر في فبراير/ شباط 2018، اتفاقا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
- قال نتنياهو آنذاك "أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل".
- كان "شتاينتس" قد أشار في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن "تطوير حقل الغاز ليفياثان سيغير الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة، وسيؤدي إلى جلب مليارات الدولارات لإيرادات الدولة ومواطنيها و- الأهم من ذلك – سيسمح لإسرائيل بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث".