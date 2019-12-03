إسرائيل تبدأ تصدير الغاز لمصر والأردن خلال أسابيع

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن الغاز الطبيعي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر.

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