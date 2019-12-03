أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

دعوة أمير قطر

وكالة الأنباء القطرية ذكرت، الثلاثاء، أن الشيخ تميم "تلقى رسالة خطية من الملك السعودي تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في العاصمة الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري".

الوكالة أضافت أن "الرسالة تسلمها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

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