أردوغان: اتفاق النفوذ البحري مع ليبيا "حق سيادي" ولن نناقشه مع أحد

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تأكيده على أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا حول تحديد النفوذ البحري في المتوسط، "حق سيادي" لكلا البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

التفاصيل

قال أردوغان: "مجريات الأحداث شرقي المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا، ولن نناقش هذا الحق مع أحد".

تركيا على خلاف مع اليونان وقبرص يتعلق بملكية موارد طبيعية قبالة السواحل في شرق البحر المتوسط. وقال أردوغان إنه سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في لندن.

الأحد، أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".

لفت أقصوي إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.

أوضح أقصوي أن "الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".

تهديد يوناني

هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الإثنين، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الاسبوع الماضي.

صرح ديندياس لتلفزيون سكاي أن اليونان تريد الاطلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة "وإلا (فإن السفير) سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".

ديندياس قال "لا يقتصر الأمر على عدم اطلاعنا على مضمون (الاتفاق) بل يتعداه إلى إخفائه عنا"، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها "خدِعت" بعدما أبلغتها طرابلس في سبتمبر/أيلول أن أي اتفاق من هذا النوع لن يوقع.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

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