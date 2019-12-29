نائب هولندي متطرف يعيد استفزاز المسلمين.. تعرف على السبب؟

أعلن نائب هولندي يميني متطرف عن إعادة طرح خطة لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد بعد أكثر من عام من إلغاء مثل هذه المسابقة خشية حدوث هجمات في هولندا.

ودعا خيرت فيلدرز على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت الناس لإرسال رسوماتهم الكاريكاتورية بهذا الشأن.

وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي " يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".

وألغى فيلدرز مسابقة مماثلة في أغسطس/آب من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته.

وأثارت خطط إجراء هذه المسابقة في ذلك الوقت مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب "حركة لبيك" الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا.

وكانت صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية قد نشرت في 2005 رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد أثارت مظاهرات في شتى أنحاء العالم الإسلامي بالإضافة إلى عدة محاولات لقتل إما رئيس تحرير الصحيفة أو رسام الكاريكاتير كورت فسترغارد.

وبعد عشر سنوات قتل مسلحان 12 شخصا في مكاتب مجلة "شارلي إبدو" في باريس والتي نشرت أيضا رسوما ساخرة للنبي محمد.