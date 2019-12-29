مسلمة من الإيغور: فرقوا الأمهات المعتقلات عن أطفالهن.. وكنا نصلي بالإشارة

تواصل جولباهار جليل، إحدى مسلمات الإيغور التي اعتقلت لأكثر من عام في تركستان الشرقية، الجزء الثاني من شهادتها لموقع الجزيرة مباشر.

وقالت جولباهار جليل إن أشد ما آلمها هو قيام السلطات الصينية باعتقال الأمهات بعد وضعهن لأطفالهن مباشرة، ويجري تفريق الأمهات عن أطفالهن، بحيث يبقى الطفل خارج المعتقل بينما تبقى الأم داخل المعتقل، مضيفة "كن يجلسن بجانبي وأرى اللبن يتدفق من صدورهن، كنت أرى ذلك دون أن أستطيع مساعدتهن".

وتابعت "في المعتقل كان يستحيل علينا الصلاة والوضوء وارتداء الحجاب. كانوا يعطوننا لباسا واحدا قصيرا لونه أصفر، وكانت هناك فتيات يصلين الصلوات الخمس بالإشارة ويقرأن القرآن ويدعون الله ليل نهار دون تحريك شفاههن".