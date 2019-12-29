كاتب سعودي يزور إسرائيل ويلتقي بوزير الخارجية [صور]

احتفت الأوساط الإسرائيلية، بزيارة الكاتب السعودي عبدالرزاق القوسي، ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في خطوة تطبيعية هي الثانية من نوعها بعد زيارة المدون محمد سعود.

وقال القوسي في تغريدة، السبت، نشرها على حسابه في موقع تويتر متضمنة صورته مع كاتس، "أتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من السلام، وننسى حالة العداء والكراهية التي استمرت 14 قرنًا".

https://twitter.com/elguosiy/status/1211006487172145152?ref_src=twsrc%5Etfw

علق حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على الزيارة قائلًا "ننشد السلام مع الجوار منذ نعومة أظفارنا، نتطلع إلى تحقيق السلام مع المزيد من الدول العربية لنواجه التحديات معًا".

#صباح_الخير والامل .في #إسرائيل ننشد السلام مع الجوار منذ نعومة اظفارنا .نتطلع إلى تحقيق السلام مع المزيد من الدول العربية لنواجه معا التحديات ونتعاون في بناء صرح شامخ من التقدم والازدهار والاحترام المتبادل بما يخدم شعوب المنطقة والجيل الصاعد . https://t.co/w69e90NPYV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 29, 2019

ورحب المدون السعودي محمد سعود بالزيارة في تغريدة له قال فيها "جميل جدًا استاذ عبد الرزاق.. نعم للسلام بجهودنا نستطيع. كل الشكر والتقدير".

وعلق الصحفي الإسرائيلي يعنكي بربر على الزيارة بأن هناك أملا في السلام بفضل السعودية، مضيفا "مع خالص دعوانا لملك السعودية وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

مفاجأة هذا السعودي الثاني ⁦@elguosiy⁩ بعد محمد سعود⁦@mohsaud08⁩ الذي زار اسرائيل واعلن عن زيارته وقال السعودية تريد حل الصراع الفلسطيني، نعم هنالك امل لحلول السلام بفضل السعودية ان شاء الله مع خالص دعوانا لملك السعودية وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله. https://t.co/iH9cTNr5p5 — יענקי פרבר (@yankihebrew) December 28, 2019

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من مكالمة فيديو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمدون محمد سعود.

وسبق أن أثار سعود جدلاً واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ"الصهيوني"، بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن حبه لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو. ولم تبد سلطات الرياض أي اعتراض على سلوكيات سعود.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1133493663328288769?ref_src=twsrc%5Etfw

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما.