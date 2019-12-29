البث الحي
سياسة

كاتب سعودي يزور إسرائيل ويلتقي بوزير الخارجية [صور]

الكاتب السعودي (يمين) مع وزير الخارجية الإسرائيلي
الكاتب السعودي (يمين) مع وزير الخارجية الإسرائيلي
29/12/2019

احتفت الأوساط الإسرائيلية، بزيارة الكاتب السعودي عبدالرزاق القوسي، ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في خطوة تطبيعية هي الثانية من نوعها بعد زيارة المدون محمد سعود.

وقال القوسي في تغريدة، السبت، نشرها على حسابه في موقع تويتر متضمنة صورته مع كاتس، "أتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من السلام، وننسى حالة العداء والكراهية التي استمرت 14 قرنًا".

https://twitter.com/elguosiy/status/1211006487172145152?ref_src=twsrc%5Etfw

علق حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على الزيارة قائلًا "ننشد السلام مع الجوار منذ نعومة أظفارنا، نتطلع إلى تحقيق السلام مع المزيد من الدول العربية لنواجه التحديات معًا".

ورحب المدون السعودي محمد سعود بالزيارة في تغريدة له قال فيها "جميل جدًا استاذ عبد الرزاق.. نعم للسلام بجهودنا نستطيع. كل الشكر والتقدير".

وعلق الصحفي الإسرائيلي يعنكي بربر على الزيارة بأن هناك أملا في السلام بفضل السعودية، مضيفا "مع خالص دعوانا لملك السعودية وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من مكالمة فيديو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمدون محمد سعود.

وسبق أن أثار سعود جدلاً واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ"الصهيوني"، بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن حبه لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو. ولم تبد سلطات الرياض أي اعتراض على سلوكيات سعود.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1133493663328288769?ref_src=twsrc%5Etfw

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)