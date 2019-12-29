قتلى وجرحى في غارات أمريكية استهدفت "حزب الله" العراقي

أكدت مصادر من قوات الحشد الشعبي في العراق للجزيرة ارتفاع عدد قتلى قصف أمريكي على موقع للحشد قرب الحدود العراقية السورية، الأحد، إلى 25 قتيلا بينهم قياديون، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وقالت مصادر في الحشد إن بين القتلى آمر اللواء 45 التابع لكتائب حزب الله العراقي، وقال مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي إن 51 آخرين من مقاتلي الكتائب أصيبوا بجروح جراء القصف، وأن عدد القتلى قابل للزيادة نتيجة وجود إصابات خطيرة وحالات حرجة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في بيان أن موقعين للكتائب بمنطقتي غابة سلوم والحرش غربي الأنبار تعرضا لثلاث ضربات جوية أمريكية، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف خمس قواعد في العراق وسوريا لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران.

وجاءت هذه الضربات بعد يومين من مقتل أمريكي في العراق في هجوم بعشرات القذائف استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان إن هذه الضربات نفذت "ردا على هجمات متكررة لكتائب حزب الله (العراقي) على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، مؤكدا "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا على قوات التحالف".

وأوضح المتحدث أن ثلاث قواعد موجودة في العراق واثنتين في سوريا. وتمثل هذه القواعد وحدات لتخزين الأسلحة أو مقرات تابعة لكتائب حزب الله الموالية لإيران وهو أحد فصائل الحشد الشعبي.

واتهم المتحدث باسم البنتاغون هذا الفصيل باستهدافه الجمعة القاعدة العسكرية في كركوك (شمال) بثلاثين قذيفة، في عملية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين وجنديين عراقيين.

"صلات وثيقة"

وكانت الولايات المتحدة توعدت في الآونة الأخيرة بـ"رد حاسم" على العمليات المتكررة التي تستهدف مصالحها في العراق. وكانت العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي إلى مقتل أمريكي.

وذكّر هوفمان بـ"الصلات الوثيقة" بين كتائب حزب الله وفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وحذر في السياق إيران ووكلاءها من أن عليهم "وقف هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي واحترام سيادة العراق تجنبا لأي رد فعل دفاعي إضافي من قبل القوات الأمريكية".

عناصر من قوات الحشد الشعبي في العراق

وتابع أن "التحالف موجود في العراق استجابة لدعوة الحكومة العراقية للتأكد من الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة ولتقديم مشورات ودعم للجيش العراقي".

وأعلن المتحدث أن "الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يحترمون سيادة العراق بشكل تام ويدعمون قيام عراق قوي ومستقل. لكن رغم ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس".

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن قوات التحالف.