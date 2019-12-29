شاهد: قتلى جراء القصف الأمريكي على مقر للحشد الشعبي في العراق

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الآثار التي خلفها القصف الأمريكي على موقع للحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأكدت مصادر من قوات الحشد الشعبي في العراق للجزيرة ارتفاع عدد القتلى إلى 25 بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء قصف أمريكي على موقع للحشد قرب الحدود العراقية السورية، الأحد.

بينما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس أن 15 مقاتلا بينهم قياديون قتلوا في ضربات جوية أمريكية استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد.

وجاءت هذه الضربات بعد يومين من مقتل أمريكي في العراق في هجوم بعشرات القذائف استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال البلاد.

وأعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أنه استهدف خمس قواعد في العراق وسوريا لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران.