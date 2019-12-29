شاهد: جزائريون يرسمون جداريات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح

تداول جزائريون على مواقع التواصل جدارية جديدة لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، أنجزها شباب من إحدى بلديات ولاية سطيف، شرق الجزائر.

وكانت جدارية أخرى لصالح ـ رسمها شباب من مدينة الجلفة بجنوب الجزائر، حظيت بتداول واسع خلال الأيام الماضية.

وبعد حوالي أسبوع من وفاته، لايزال أحمد قايد صالح في دائرة التداول اليومي على مواقع التواصل بالجزائر.

وأقيمت يوم الأربعاء الماضي مراسم تشييع قائد الجيش أحمد قايد صالح الذي وافته المنية بسبب أزمة قلبية.

وتقدم الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، المشيعين بمربع الشهداء (يدفن فيها قادة تاريخيون للبلاد) بمقبرة العالية شرقي العاصمة، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

واكتظت الشوارع خارج المقبرة بحشود من المواطنين قدموا لتشييع الراحل، كما صلت مساجد بمختلف أنحاء البلاد صلاة الغائب عليه بطلب من وزارة الشؤون الدينية.

ونقل جثمان رجل الجزائر القوي خلال المرحلة الانتقالية، على متن عربة عسكرية من قصر الشعب بوسط العاصمة، إلى مقبرة العالية، عبر شارع "ديدوش مراد" الذي اصطف على جانبيه سكان العاصمة وآخرون قدموا من ولايات أخرى ليودعوه بها.