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سياسة|مصر

شاهد: الاعتداء بالدهان على الحقوقي المصري جمال عيد

29/12/2019

قال الناشط الحقوقي المصري جمال عيد إنه تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص تابعين لوزارة الداخلية بسكب دهانات على وجهه وملابسه بالقرب من منزله بالعاصمة المصرية.

وكتب عيد على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي " سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه، بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة، تسقط الدولة البوليسية".

ونشر عيد صورة لوجهه وملابسة وهي ملطخة بالدهان موجها الاتهام للداخلية المصرية.

كان عيد قد قال قبل ذلك إنه تعرض لاعتداءات متكررة تمثلت في سرقة سيارته من أمام منزله وتخريب سيارة صديقة أعارته إياها والاعتداء بالضرب عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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