السعودية.. حكم قضائي بإعدام يمني هاجم عرضا مسرحياً في الرياض

أصدرت محكمة سعودية حكما بالإعدام، الأحد، على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثّلين أسبان خلال عرض مسرحي في الرياض الشهر الماضي وأصابهم بجروح، بحسب قناة "الإخبارية" الحكومية.

كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن أمر به.

وللمتهمين الحق في استئناف الحكمين الصادرين عليهما..

وكانت مدريد قد ذكرت أن أربعة من مواطنيها أصيبوا في الهجوم بالسكين الذي وقع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض في الهواء الطلق.

وأظهر تسجيل مصور المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل رجال الأمن لاعتقاله.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1193975978441281536?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوردت قناة "الإخبارية" هذا الشهر أن المهاجم اليمني تلقى أوامره من قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن. لكن التنظيم لم يتبن الهجوم في الرياض.

وقاد التحقيق السلطات إلى الشخص الآخر الذي لم يتضح إن كان معتقلا أم لا.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة الحوثيين منذ مارس/آذار 2015. وتسببت المعارك في مقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين، بينهم من قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف.

حفلات وتحذيرات

في عروض لم يكن من الممكن تخيل حدوثها قبل عامين فقط، تستضيف السعودية حفلات لفنانين عالميين مثل فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية ومغنية البوب جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت.

ويحذر بعض السعوديين من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

ويقول مسؤولون غربيون إن الحكومة السعودية تدرس السماح بالكحول في بعض مناطق المغتربين مثل الحي الدبلوماسي في الرياض، موطن السفارات الأجنبية، فيما قد يكون بمثابة حقل اختبار قد يمتد إلى مراكز سياحية في المملكة.

لكن السلطات السعودية تنفي بشدة هذه التقارير، في وقت تفتح أبوابها للسياح الأجانب سعيا للدخول في منافسة سياحية مع دبي والبحرين، اللتين تسمحان بالمشروبات الكحولية.

ويبدو أن هناك من يعارض هذه الاستراتيجية خصوصا في صفوف المحافظين.

وأبلغ ناشطون أخيراً عن اعتقال رجل الدين عمر المقبل بعد انتقاده للهيئة العامة للترفيه لقيامها "بمسح الهوية الأصلية للمجتمع السعودي". كما ألقى بعض السعوديين باللوم على الحفلات الصاخبة في قلة الأمطار.