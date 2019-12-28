فيديو: مصرع 29 شخصا في حادثين مروريين بشمال وشرق مصر

نقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها، إن 29 شخصا بينهم سائحان ماليزيان وثالث هندي لقوا حتفهم وأصيب 31 آخرون، السبت، في حادثين مروريين بشمال وشرق مصر.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بمصرع 23 شخصا وإصابة سبعة آخرين بجروح إثر اصطدام بين حافلة ركاب (ميني باص) وسيارة نقل (مقطورة) على طريق (بورسعيد – دمياط).

وقالت المصادر الطبية، إن مصابي الحادث نٌقلوا إلى ثلاث مستشفيات وإن إصاباتهم تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية وكدمات وسحجات. وأضافت المصادر أن إصابة أحدهم كسر في الحوض.

وقالت المصادر الأمنية، إن القتلى والمصابين في الحادث كانوا يستقلون الحافلة وإن معظمهم كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة دمياط المجاورة بعد انتهاء يوم عملهم في مصنع بمدينة بورسعيد التي تطل على البحر المتوسط بشمال البلاد.

وقال مصدر أمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى أن الشاحنة انحرفت بقصد تفادى سيارة خاصة فاصطدمت بالحافلة التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

في الحادث الآخر، تصادمت حافلتان تقل إحداهما سائحين صباح السبت على طريق سريع في محافظة السويس التي تطل على البحر الأحمر، ولقي ثلاثة سائحين حتفهم اثنان منهم من ماليزيا والثالث هندي كما لقي ثلاثة مصريين حتفهم وأصيب في الحادث 24 آخرون.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن بعض المصابين حالتهم حرجة مشيرة إلى أن القتلي المصريين هم سائق الحافلة السياحية والمرشد السياحي ورجل الأمن المرافق للسائحين وأن 20 من المصابين من السياح.

وقال مصدر أمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى أن سبب الحادث انفجار إطار خلفي لإحدى الحافلتين، ما أدى لفقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بالحافلة الآخرى التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأضافت المصادر أن إحدى الحافلتين كانت في طريقها إلى محافظة البحر الأحمر المجاورة بينما كانت الآخرى قادمة منها.

وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق وقدم بعض السيارات، ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية عبر إقامة طرق جديدة واصلاح الطرق المتهالكة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا مقابل 11098 في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23,6%.

وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقًا للأرقام الرسمية.