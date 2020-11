شاهد: موقف عنصري من ضابط شرطة هندي ضد مسلمين محتجين

لقى اعتداء لفظي لضابط شرطة هندي على متظاهرين مسلمين ضد قانون المواطنة المثير للجدل، استنكارا واسعا في البلاد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط وهو يهاجم متظاهرين مسلمين بولاية "أوتار براديش" (شمال).

وقال الضابط للمتظاهرين "إذا لم ترغبوا في العيش هنا اذهبوا إلى باكستان".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المقطع الذي جرى تصويره في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لقي استنكارا واسعا في البلاد.

"Go to Pakistan🇵🇰…. I will arrest every one from every home" Indian police officer threatens people in a muslim neighbourhood.

According to police, protesters from the area were chanting 'Pakistan Zindabad', which ironically, is now trending in India 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7pAcIb3wjC

— Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) December 28, 2019