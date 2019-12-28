البث الحي
سياسة

شاهد: موقف عنصري من ضابط شرطة هندي ضد مسلمين محتجين

احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند (أرشيفية)
احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند (أرشيفية)
28/12/2019

لقى اعتداء لفظي لضابط شرطة هندي على متظاهرين مسلمين ضد قانون المواطنة المثير للجدل، استنكارا واسعا في البلاد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط وهو يهاجم متظاهرين مسلمين بولاية "أوتار براديش" (شمال).

وقال الضابط للمتظاهرين "إذا لم ترغبوا في العيش هنا اذهبوا إلى باكستان".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المقطع الذي جرى تصويره في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لقي استنكارا واسعا في البلاد.

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".

وقُتل في الاحتجاجات 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات.

ومن المقرر أن يقود مسؤولون من حزب المؤتمر المعارض احتجاجات في وقت لاحق تحت شعار "أنقذوا الدستور.. أنقذوا الهند".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)