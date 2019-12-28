شاهد: موقف عنصري من ضابط شرطة هندي ضد مسلمين محتجين

لقى اعتداء لفظي لضابط شرطة هندي على متظاهرين مسلمين ضد قانون المواطنة المثير للجدل، استنكارا واسعا في البلاد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط وهو يهاجم متظاهرين مسلمين بولاية "أوتار براديش" (شمال).

وقال الضابط للمتظاهرين "إذا لم ترغبوا في العيش هنا اذهبوا إلى باكستان".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المقطع الذي جرى تصويره في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لقي استنكارا واسعا في البلاد.

"Go to Pakistan🇵🇰…. I will arrest every one from every home" Indian police officer threatens people in a muslim neighbourhood. According to police, protesters from the area were chanting 'Pakistan Zindabad', which ironically, is now trending in India 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7pAcIb3wjC — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) December 28, 2019

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

“GO TO PAKISTAN” Watch how UP Police speaks the language of trolls. Meerut SP Akhilesh N Singh can be seen here Speaking to protesters. How can our police talk like this! #AntiCAAProtests pic.twitter.com/3sYE1G7aYs — Zeba Warsi (@Zebaism) December 28, 2019

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".

وقُتل في الاحتجاجات 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات.

ومن المقرر أن يقود مسؤولون من حزب المؤتمر المعارض احتجاجات في وقت لاحق تحت شعار "أنقذوا الدستور.. أنقذوا الهند".