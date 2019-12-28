شاهد: تدريبات بحرية إيرانية روسية صينية في المحيط الهندي وخليج عُمان

بدأت إيران والصين وروسيا الجمعة تدريبات عسكرية بحرية مشتركة تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وخليج عُمان، بحسب ما أعلن قائد الأسطول الإيراني.

تأتي هذه التدريبات وسط تزايد التوتر في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال قائد الأسطول الإيراني الأدميرال غلام رضا طحاني: "رسالة المناورات هذه هي السلام والصداقة والأمن المستدام في ظل التعاون والاتحاد".

أضاف طحاني: "من نتائجها أنه لا يمكن فرض العزلة على إيران وهو المكسب الأهم لهذه المناورات".

وأوضح طحاني أن التدريبات تتضمن إنقاذ سفن تحترق أو سفن تتعرض لهجوم قراصنة وتدريبات رماية، تشارك فيها البحرية الإيرانية والحرس الثوري.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات قال إنها لبارجة حربية روسية تصل إلى مرفأ جابهار في جنوب إيران موضحا أن البوارج الصينية ستنضم لاحقا إلى التدريبات، واصفا الدول الثلاث بـ"المثلث الجديد للقوى في البحر".

تصاعد للتوتر

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في مايو/أيار العام الماضي بعدما انسحبت من الاتفاق الدولي الهادف إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مما دفع طهران لاتخاذ إجراءات مضادة.

وسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يونيو/حزيران بتوجيه ضربة عسكرية لإيران رداً على إسقاطها طائرة أمريكية مسيّرة، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.

وأخذ التوتر منعطفا خطيرا في 14 سبتمبر/أيلول حين اتهمت الدول الغربية والسعودية، إيران بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، مما شل قسماً من الإنتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.

لكن إيران نفت أي مسؤولية لها عن الهجوم على السعودية الذي تبناه المسلحون الحوثيون في اليمن.

وفي إثر ذلك، أرسلت الولايات المتحدة قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران وبدأت عملية مع حلفائها لحماية حركة الملاحة في الخليج.

اليابان تدخل على الخط

بدورها، أعلنت اليابان الجمعة أنها سترسل سفينة عسكرية وطائرتي دوريات للمساعدة في حماية الممرات المائية في المنطقة، لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال يوشيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إن طوكيو سترسل مدمرة مخصصة للأنشطة المخابراتية إلى جانب طائرتي دوريات.

وأكد أن هذه الخطوة "تدبير ياباني خاص هدفه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان"، مشيرا إلى أن 90 في المئة من واردات طوكيو من النفط الخام مصدرها هذه المنطقة.