البث الحي
سياسة

شاهد: الأمم المتحدة تنشر فيديو لأمينها العام يستشهد فيه بآية قرآنية

28/12/2019

نشر حساب الأمم المتحدة على موقع تويتر مقطع فيديو للأمين العام أنطونيو غوتيريش يستشهد فيه بآية من القران لحماية اللاجئين.

وقال غوتيريش باللغة الإنجليزية ترجمة لمعاني الآية السادسة من سورة التوبة،التي تقول (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون).

وأضاف أن تلك الآية نزلت على النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) قبل صدور اتفاقية حماية اللاجئين عام 1951 بأكثر من 14 قرنا، مضيفا أن الدعوة إلىحماية المؤمنين وغير المؤمنين، مثال رائع على الانفتاح والتسامح.

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها في مشيخة الأزهر بالقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، بأنه عندما كان مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى كرم الدول الإسلامية التي كانت تفتح حدودها للناس في وقت محنتهم، في عالم كان فيه كثير من الحدود موصدة.

الأمين العام للأمم المتحدة (يسار) أثناء لقاءه شيخ الأزهر في أبريل الماضي

وكان غوتيريش قد ألقى خطابا في مشيخة الأزهر بالقاهرة في 2 أبريل/نيسان الماضي، تطرق فيه للهجمات الإرهابية التي طالت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)