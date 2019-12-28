شاهد: الأمم المتحدة تنشر فيديو لأمينها العام يستشهد فيه بآية قرآنية

نشر حساب الأمم المتحدة على موقع تويتر مقطع فيديو للأمين العام أنطونيو غوتيريش يستشهد فيه بآية من القران لحماية اللاجئين.

وقال غوتيريش باللغة الإنجليزية ترجمة لمعاني الآية السادسة من سورة التوبة،التي تقول (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون).

وأضاف أن تلك الآية نزلت على النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) قبل صدور اتفاقية حماية اللاجئين عام 1951 بأكثر من 14 قرنا، مضيفا أن الدعوة إلىحماية المؤمنين وغير المؤمنين، مثال رائع على الانفتاح والتسامح.

#حصاد_العام: "وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ" في نيسان/أبريل الماضي، تحدث الأمين العام من مشيخة الأزهر، وأشار لما ورد في سورة التوبة بأجمل ما قيل عن حماية #اللاجئين قبل أكثر من 14 قرنا pic.twitter.com/zsNsE1YcPU — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 26, 2019

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها في مشيخة الأزهر بالقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، بأنه عندما كان مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى كرم الدول الإسلامية التي كانت تفتح حدودها للناس في وقت محنتهم، في عالم كان فيه كثير من الحدود موصدة.

الأمين العام للأمم المتحدة (يسار) أثناء لقاءه شيخ الأزهر في أبريل الماضي

وكان غوتيريش قد ألقى خطابا في مشيخة الأزهر بالقاهرة في 2 أبريل/نيسان الماضي، تطرق فيه للهجمات الإرهابية التي طالت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار الماضي.