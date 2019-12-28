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سياسة|روسيا

روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت بمراحل

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية لنظام صواريخ أفنغارد
صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية لنظام صواريخ أفنغارد
28/12/2019

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت الجمعة أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات و المزودة بقدرات نووية .

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوة بأنها تضع موسكو في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها.

ويُطلق على النظام الجديد اسم (أفانغارد) وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة لعصرها.

وقال بوتين إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إنها "لن تعلق على الادعاءات الروسية" بشأن قدرات نظام أفانغارد.

وتطور الولايات المتحدة أسلحة أسرع من الصوت منذ بداية الألفية طبقا لتقرير نشره جهاز الأبحاث بالكونغرس في يوليو/تموز الماضي.

وقالت روسيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني إن خبراء أمريكيين فحصوا أفانغارد بموجب قواعد تفتيش نصت عليها المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قيام مفتشين بفحص أفانغارد ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقال بوتين إن نظام أفانغارد بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية.

وأضاف "اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر. إنها (الدول الأخرى) تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، دعك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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