السعودية تمنع حفل "كريسماس" وتعلن اتخاذ إجراءات ضد الجهة المنظمة

قالت السعودية، إنها منعت إقامة احتفال برأس السنة الميلادية بالعاصمة الرياض، مؤكدة أنها أحالت الأمر للتحقيق، بينما أعلنت البحرين أنها ستنظم أول احتفالات كريسماس الثلاثاء المقبل.

وجاء التعقيب السعودي، بعد إيام من تداول نشطاء على نطاق واسع لإعلان عن أول حفل كريسماس في تاريخ السعودية بأحد مراكز العاصمة، والذي كان مقررا تنظيمه بين الساعة الـ6 مساء والـ1 بعد منتصف الليل الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، والبرامج التي يتضمنها من ألعاب نارية و"دي جي" وعروض غيرها، وسط انتقادات.

وعبر حسابها الموثق في تويتر، أوضحت هيئة الترفيه السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنها "لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في (أحد) مراكز الرياض، والذي تم تداول إعلانها أخيرا في منصات التواصل الاجتماعي".

الهيئة التي تعد مسؤولة عن الاحتفالات التي غيرت الشكل المحافظ للمملكة لانفتاح صاحبته انتقادات، وأضافت "تم منع المنظِم ورفع الأمر لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"، في إشارة لتحقيق، قد يشمل عقوبات.

بيان بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية pic.twitter.com/rmhqTnLiuU — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 27, 2019

وتشهد المملكة، تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، التي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة.

بينما تنفي السلطات حدوث تجاوزات تنتقص من المكانة الدينية للمملكة، التي توجد بها أكثر الأماكن قدسية للمسلمين، لا سيما في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتواجه تلك التحولات غضبًا مكتومًا ونداءات تحذيرية وانتقادات ومخاوف من طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات في المملكة، وفق معارضين.

الكريسماس للمرة الأولى في البحرين

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن بلادها "تستعد لأول مرة لإحياء احتفالات رأس السنة الميلادية بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العائلية المنوعة وعرض ضخم للألعاب النارية".

وأوضحت أن "الاحتفال سيقام مساء الثلاثاء المقبل وينظم من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض (رسمية)".

وتشمل الفقرات عروضا غنائية أحدهما من البحرين والثاني والثالث من بريطانيا.

وتشمل الاحتفالات أيضا فقرة العد التنازلي للعام الجديد 2020 على الواجهة الجانبية لفندق شهير بالبحرين، يليها عرض ضخم لإطلاق الألعاب النارية من عوامات بخليج البحرين عند حلول الساعة 12 منتصف الليل استقبالًا للحظات الأولى للعام الجديد، وفق المصدر ذاته.

وأرجع نادر المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض هذه الخطوة إلى "مواكبة تطلعات وأذواق الجميع بما يعزز جذب الزوار من مواطني المملكة ودول مجلس التعاون معًا. ونتطلع أيضًا عبر الاحتفالية لزيادة نمو القطاع السياحي بالمملكة".