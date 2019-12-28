أمن الدولة السعودي يطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المعارضين

أعلن أمن الدولة السعودي عن أرقام للطوارئ وطلب من المواطنين والمقيمين الاتصال للإبلاغ عمن يلاحظون عليهم "المعارضة للدولة" أو "تبني أفكار متطرفة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "رئاسة أمن الدولة أطلقت حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، التي تهدف إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم."

وأضافت الوكالة أن الحملة تهدف إلى "تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية."

ونشرت الوكالة أرقام هواتف في الداخل والخارج وعناوين بريد إلكترونية لإرسال البلاغات عليها.

وشهدت السعودية حملات اعتقال واسعة نطاق منذ صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان بدأت باعتقال أمراء ورجال أعمال بارزين في حملة وصفت بأنها لـ"محاربة الفساد".

وتواصلت حملات الاعتقال لتشمل دعاة وعلماء بارزين بينهم رموز علماء الصحوة في السعودية أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري والشيخ سفر الحوالي، كما شملت حملات الاعتقال اعتقال نشطاء بارزين من الرجال والنساء.