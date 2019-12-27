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سياسة

ليبيا: "الوفاق" تستعيد طريق المطار وتأسر 10 من مسلحي حفتر

المعارك في ليبيا - أرشيفية
المعارك في ليبيا - أرشيفية
27/12/2019

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، استعادتها السيطرة على طريق المطار بالكامل، وأسر 10 من مسلحي خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة "إن قوات الحكومة الليبية استعادت السيطرة على طريق المطار بالكامل بعدما تمكن مسلحي حفتر من اختراقه لطول الطريق، والسيطرة عليه لساعات".

ولفت المجعي إلى أن القوات تمكنت أيضا من أسر 10من مسلحي حفتر، وتدمير 3 عربات تابعة لهم بمحور الخلاطات جنوبي طرابلس.

وأوضح أن القوات تعمل الآن على إعداد تمركزات جديدة، والأوضاع ممتازة بشكل عام.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومليشيات حفتر، بعدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هدوء حذر استمر أيام.

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس تشهد الآن مواجهات مسلحة.

وأضاف المصدر أن "قوات الوفاق هي من بادرت بالهجوم في محور صلاح الدين، ولا تزال قواتنا تحرز تقدمات، وكذلك الحال في محور الخلاطات"، أقرب محورين إلى قلب طرابلس.

وأشار إلى أن الهجوم في محوري صلاح الدين والخلاطات، جاء بعد وصول تعزيزات لازمة".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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