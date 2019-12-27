فيلسوف مصري: طبيبي أخبرني "عندك مرض اسمه محمد مرسي" [فيديو]

قال الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس إن مصر إبان حكم الإخوان المسلمين كانت في الطريق إلى أن تكون في ذمة التاريخ.

وأضاف خلال حديثة لبرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" (خاصة) أنه عانى من مرض اسمه "محمد مرسي" ولم يكن له علاج، وأن المرض كان نفسيا ولكنه أثر على الجهاز العضوي، لافتا إلى أنه تعافى من مرض محمد مرسى بعد رحيل الإخوان. معقبا: "طبيبي قالي إنت عندك مرض اسمه محمد مرسي"

وأوضح وهبة أنه فوجئ بما حدث في 30 يونيو/ حزيران 2013 ولم يكن يتوقع قيام ثورة.

وتابع وهبة بأن سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب، ولذلك يفضل تسميته بالإرهاب الكوكبي، قائلا: "نحن معرضون للانقراض بسبب الإرهاب".