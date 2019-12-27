البث الحي
سياسة|مصر

فيلسوف مصري: طبيبي أخبرني "عندك مرض اسمه محمد مرسي" [فيديو]

27/12/2019

قال الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس إن مصر إبان حكم الإخوان المسلمين كانت في الطريق إلى أن تكون في ذمة التاريخ.

وأضاف خلال حديثة لبرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" (خاصة) أنه عانى من مرض اسمه "محمد مرسي" ولم يكن له علاج، وأن المرض كان نفسيا ولكنه أثر على الجهاز العضوي، لافتا إلى أنه تعافى من مرض محمد مرسى بعد رحيل الإخوان. معقبا: "طبيبي قالي إنت عندك مرض اسمه محمد مرسي"

وأوضح وهبة أنه فوجئ بما حدث في 30 يونيو/ حزيران 2013 ولم يكن يتوقع قيام ثورة.

وتابع وهبة بأن سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب، ولذلك يفضل تسميته بالإرهاب الكوكبي، قائلا: "نحن معرضون للانقراض بسبب الإرهاب".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)