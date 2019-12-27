شاهد: نتنياهو يتصل بمدون سعودي.. ماذا قال له؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، لمدون سعودي، إنه يتمنى لو كان بإمكانه التصويت في الانتخابات على زعامة حزب الليكود.

ومن داخل مقر حملته الانتخابية، خاطب نتنياهو، المدون محمد سعود، عبر محادثة فيديو مازحا، "خسارة أنه لا يمكنك التصويت"، وذلك بحسب قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

وسعود، سبق وأثار جدلاً واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني"، بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد.

زار وفد اعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، البرلمان الإسرائيلي. وقال الضيوف لرئيس لجنة الشؤون الخارجية: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا" pic.twitter.com/jlxXtbPy6l — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي آنذاك بـ"التصرف الوحشي وغير الأخلاقي".

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن حبه لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو. ولم تبد سلطات الرياض أي اعتراض على سلوكيات سعود.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1133493663328288769?ref_src=twsrc%5Etfw

وسبق أن نقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية عن المدون السعودي قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما.

ويتنافس على زعامة حزب الليكود، في الانتخابات التي انطلقت صباح الخميس كل من نتنياهو، وجدعون سعار.