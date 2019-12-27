شاهد: لحظة اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور

ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) وأن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، بينما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.