شاهد: سقوط طائرة ركاب في كازاخستان ومقتل 14 شخصا

تحطمت طائرة ركاب على متنها مئة شخص بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتى الجمعة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وفق ما أكدت السلطات الكازاخستانية.

وقالت حكومة مدينة ألماتى في بيان على قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام "هناك 14 قتيلا في موقع الحادث"، مشيرة إلى أن 17 يخضعون للعلاج في المستشفى وهم في "حالة خطيرة".

وبحسب المصدر ذاته، تولت أجهزة الطوارئ العناية بثمانية أطفال تعرضوا لـ"صدمات" نفسية.

وقال نائب مدير الشرطة في حي تلغار التابع إلى ألماتى إن "كل الناجين نقلوا إلى عيادات طبية".

وفي رسالة تعزية عبر موقع تويتر، أكد رئيس البلاد قاسم-جومارت توكاييف أن "المسؤولين سيعاقبون بشدة"، متعهداً بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا.

وأوضحت حكومة الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى أن الطائرة العائدة إلى شركة "بيك اير" "اصطدمت بجدار خرساني عند الإقلاع وسقطت على مبنى مكون من طابقين".

بدورها، أعلنت هيئة الطوارىء المكلفة بعمليات الإنقاذ أن الطائرة سقطت "في منطقة مأهولة".

