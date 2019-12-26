فيديو: المحتجون يرفضون ترشيح محافظ البصرة لرئاسة حكومة العراق

رفض متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، مساء الأربعاء، ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء بالعراق، وجاء ذلك في بيان تلوه من على منصة مبنى المطعم المسمى "جبل أحد".

ويتوقع أن يعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تسمية كتلة البناء محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني مرشحا لها للمنصب.

وقال متظاهرو ساحة التحرير في بيانهم، إن حكومة الأحزاب لا زالت تصر على فسادها ومماطلتها ومحاولتها لتمرير مرشحها الذي وصفوه بقاتل الثوار في البصرة.

وحذروا من الاستخفاف برغبة الشعب لافتين إلى أنه سوف يكون لهم ردهم حيال ذلك.

وعلق المتظاهرون في ساحة التحرير، صورة كبيرة لمحافظ البصرة فوقها علامة (X) على المطعم التركي، وهو واحد من عدة بنايات يسيطر عليها المحتجون المطالبون بإصلاحات شاملة سياسية واقتصادية.

وتواردت أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية حول ترشيح تحالف البناء (كتلة تضم أحزابًا مرتبطة بالحشد الشعبي) للعيداني، وهو قرار قابله المحتجون بالرفض، وتصدر وسم (#يسقط_أسعد_العيداني) بعد ساعات قليلة من تداول اسمه، كمرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وكانت المحافظات الجنوبية شهدت في اليومين السابقين مظاهرات وقطعًا للطرق احتجاجا على الترشيح المحتمل لمحافظ البصرة الحالي لمنصب رئيس الوزراء.