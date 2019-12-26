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سياسة|مصر

ظن أنهما مسافران.. هذه رسالة ابن صحفيين معتقلين بمصر (فيديو)

26/12/2019

تداول ناشطون على منصات التواصل في مصر، مقطع فيديو للطفل خالد نجل الصحفيين المصريين المعتقلين حسام الصياد وسولافة مجدي، وهو يحدثهما ويخبرهما عن إدراكه بأن غيابهما سيطول.

ويبدو من كلمات الطفل خالد أنه يعتقد بأن أبويه مسافران خارج مصر، وراح يعدد لهما يومياته ويطلب منهما العودة لأنه يفتقدهما، ما أثار تعاطف الكثيرين مطالبين بالإفراج عن أحد الوالدين على الأقل ليحظى الطفل بالرعاية.

واعتقل حسام وسولافة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أحد شوارع القاهرة وتم اتهامهما بتلقي تمويل من الخارج والانتماء لجماعة "إرهابية" وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في قضية 488 لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ونشرت تغريد زهران صباح اليوم مقطع فيديو للطفل خالد نجل الصحفيين المصريين المعتقلين، لينتشر المقطع سريعًا على منصات التواصل ويحظى بتفاعل واسع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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