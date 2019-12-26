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سياسة|سوريا

شاهد: وفاة مسن أثناء انتظاره للحصول على أسطوانة غاز في دمشق

تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمات مستمرة في توفير مشتقات النفط
تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمات مستمرة في توفير مشتقات النفط
26/12/2019

قالت وسائل إعلام محلية موالية للنظام السوري إن مواطنا في الستينيات من عمره توفي أثناء انتظاره لوقت طويل لاستلام أسطوانة غاز في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق.

يأتي ذلك تزامناً مع تكريم وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم في روسيا، ومنحه عضوية أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية من جامعة غوبكن للنفط والغاز ودبلوم عضو أجنبي في الأكاديمية "نتيجةً للجهود المبذولة في تطوير قطاع النفط والثروة المعدنية في سورية، وزيادة انتاج النفط والغاز من خلال الخبرات الوطنية خلال فترة الأزمة" وفقا لصفحة وزارة النفط السورية على فيسبوك.

وأثارت وفاة المواطن أثناء انتظاره للحصول على أسطوانة غاز ردود فعل غاضبة تجاه الحكومة السورية بسبب عدم قدرتها على تأمين مادة الغاز للمدنيين في العاصمة دمشق.

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمات مستمرة في توفير مشتقات النفط، وهي أزمات تنعكس على الأحوال المعيشية للمواطنين، وتؤدي إلى شلل في حركة المواصلات وازدحام شديد أمام محطات البنزين وأسطوانات الغاز في جميع المحافظات وارتفاع أسعار الوقود والغاز المنزلي والسلع الأساسية.

ولم يتمكن النظام من الاستفادة من آبار النفط في شمال البلاد، بسبب خضوعها لسيطرة الوحدات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران، الحليف الأبرز للنظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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