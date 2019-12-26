شاهد: مفتي ليبيا يحذر من غزو طرابلس ويطالب بوزارة للحرب

قال مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني "لا توجد لدينا وزارة حرب فعالة في حكومة الوفاق بينما نرى نشاط تركيا في الشأن الليبي أكثر من حكومتنا"، محذرًا من "غزو" طرابلس.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للغرياني بشأن عدون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وقال مفتي ليبيا "حكومتنا مفرطة، فليس هناك حكومة حرب قوية ونشطة ولا رئاسة أركان فعالة ولا وزارتي دفاع وخارجية فعالتين، ومنصب الاستخبارات غير موجود بالأساس"، ولفت الغرياني إلى الدور السلبي لوزارة الأوقاف.

واتهم الحكومة بالتراخي والتباطؤ وعدم الأخذ بالأسباب لدفع الخطر بصورة حقيقية ولرد "غزو" حفتر و"المشروع الصهيوني" الذي يموله بعض الحكام العرب، وأردف الغرياني "لو قدّرت الحكومة الأمر حق قدره في بدايته لما امتدت المعركة هذه الشهور الطويلة؛ وكلّما طال أمد المعركة زادت التكلفة البشرية وأزمات التهجير وتدمير المدن".

وأضاف الغرياني "علينا دخول المعركة بكل قوة وعلينا الاستعانة بكل وسائل القوة الممكنة لرد غزو حفتر"، موضحًا الإمارات والسعودية تبذلان أموالهما بسخاء لقمع الثورات العربية التي يعتقدون أنها تهدد عروشهم

وتساءل "ما الذي جاء بالسودانيين إلى هنا؟ ومن الذي زج بهم في اليمن؟ الإمارات والسعودية يشترونهم من حكومتهم بأبخس الأثمان ليموتوا هنا وهناك، لماذا لم تتحرك حكومتنا وتخاطب الخرطوم؟".

وأضاف الغرياني "على شعب السودان الانتباه إلى حكومتهم؛ فحكومتهم ترسل المرتزقة لقتل جيرانهم… بلادنا تتعرض لغزو أجنبي من عدو متنوع، فيه مرتزقة روس وآخرون من السودان وفرنسا والأردن ومصر والسعودية بأموالها ودسائسها".

وقال إن "من يتحالفون مع حفتر على قتالنا على اختلاف أنواعهم وجنسياتهم يجمعهم أنهم خدام للمشروع الصهيوني في المنطقة للحفاظ على أمن إسرائيل، وعلى رأسهم السعودية والإمارات… هذا التجمع الضخم للأعداء يجب أن يواكبه نفير على جميع المستويات وتفعيل المقاطعة للدول المعتدية".

وأضاف الغرياني "ما زالت حكومتنا تتعامل مع السعودية والإمارات ومصر وكأنهم أصدقاء. هل استدعت حكومة الوفاق أيًّا من سفرائها في مصر أو الإمارات أو غيرها حتى تعلن احتجاجها على ما تقوم به هذه الدول المعتدية؟".