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سياسة|لبنان

شاهد: لبناني يستعين بفأس للمطالبة بأمواله من أحد بنوك بيروت

26/12/2019

تناقل ناشطون ووسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو لمواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك في العاصمة بيروت.

وبحسب وسائل الإعلام فإن المواطن جاء للمطالبة بأمواله المودعة لدى البنك ملوحا باستخدام القوة في حال عدم الحصول عليها.

وتعاني البنوك اللبنانية من أزمة مالية تتمثل في ضعف الاحتياطي المصرفي من العملات الأجنبية نتيجة للحوالات المالية إلى الخارج، التي تفاقمت عقب الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية.

كما قام مودعون بسحب المليارات ووضعوها في منازلهم، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تعطف بالبلاد.

وأغلقت المصارف اللبنانية عدة أيام بسبب الأزمة، كما وضعت قيودا على سحب ونقل الأموال، منها وضع سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة. وتمتنع المصارف عن سداد أموال المودعين إلا بشيكات مصرفية يمكن تداولها فقط بين المصارف ولا يسمح بتحويلها إلى الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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