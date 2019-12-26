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سياسة|مصر

السيسي يقر تدريس "احترام الآخر".. وناشطون: أنت تقتل وتسجن كل آخر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
26/12/2019

انتقد مصريون على منصات التواصل الاجتماعي، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس المصرية.

وكان السيسي قرر، الثلاثاء، تدريس المادة خلال حضوره احتفال "قادرون باختلاف" (لذوي القدرات الخاصة)، استجابة لطلب أحد الأطفال المشاركين.

وسخر مدونون من القرار والتصريحات التي تناقض الواقع، في ظل ما تشهده مصر من اعتقالات وقمع وظلم للآخر وسحق للمعارضين، ولارتباط السيسي بمجازر دموية بسبب الرأي الآخر مؤكدين أنه لا يقبل ولا يؤمن بثقافة هذا الآخر.

وتشهد مصر انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية. 

ووصف رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور وصف القرار بالمضحك، وقال إن نظام السيسي لا يعرف أي معنى للآخر كي يدعو الناس لاحترامه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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