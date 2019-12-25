قائد الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة للعمل بحرية مع دول سنّية (فيديو)

قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن لدى إسرائيل فرصة كبيرة تكمن في حرية العمل في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة مع الدول السنّية التي ترغب بتطوير عدد من الأمور مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال مؤتمر عُقد صباح اليوم الأربعاء في مدينة هرتسليا في ذكرى وفاة قائد الأركان السابق أمنون ليبكين، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف أن الحرب هي دائمًا الخيار الأخير ويجب اللجوء إليها عند استنفاد جميع الطرق الأخرى مثل الدبلوماسية والعمليات والردع دون الامتناع عنها.

وأشار كوخافي إلى وجود فرصة مع قطاع غزة وجعله أكثر استقرارًا من خلال تحسين ملموس في الواقع الأمني وبالمقابل خطوات على الصعيد المدني.

وشدد على أهمية استراتيجية الجيش لرفع الجاهزية القتالية استعدادًا للمواجهة في الجبهتين الشمالية والجنوبية، منوهًا إلى أن المعركة بين الحروب مستمرة بوتيرة كبيرة ومعدة لسلب القدرات وتقليص التهديدات.

وأكد كوخافي وجود احتمالية مواجهة مع إيران في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على منع وصول أسلحة دقيقة لمصادر تهديدها في الشمال والجنوب.

הרמטכ"ל אביב כוכבי: "המלחמה היא לעולם מוצא אחרון אבל לפעמים היא גם הפיתרון, לכן כשנפעל תמיד נהיה בעמדה מוסרית צודקת מתוך תכלית של הגנה ולא מתוך כיבוש והתקפה". את הדברים אמר בכנס לזכרו של הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק במרכז הבינתחומי בהרצליה @OrHeller pic.twitter.com/uJvY4vHZry — חדשות 13 (@newsisrael13) December 25, 2019