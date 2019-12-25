فيديو: إطلاق أسماء ضحايا "مجزرة القيادة" على شوارع في الخرطوم

تداول متظاهرون سودانيون مقاطع فيديو لكلمة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في ولاية بحري (شمال الخرطوم).

ونظمت الفعالية لتسمية شارع "الشهيد محمد هاشم مطر" و"الشهيد برعي"، اللذين قتلا في مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى للثورة السودانية.

تدشين شارع الشهيد محمد هاشم مطر (الإنقاذ سابقاً) بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك. pic.twitter.com/VDN7tGJBjA — Mohamed alshaigy (@MfAlshaigy) December 25, 2019

والخميس الماضي، حلّت الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير (1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وجابت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، شارك فيها المئات، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد.

💢جانب من كلمة الدكتور عبدالله حمدوك لثوار قبل قليل في الفعالية المقامة ببحري لتسمية شارع الشهيد محمد هاشم مطر والشهيد برعي #السودان_احلال_السلام pic.twitter.com/xefZIT27MB — Eltayeb Elmosharaf (@Elmosharaf_E) December 25, 2019

واحتد المئات أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، حاملين الأعلام السودانية وصورا لقتلى سقطوا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي بــ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وتعد معالجة المشاكل الاقتصادية وإنهاء النزاع مع فصائل المعارضة المسلحة وتحقيق السلام في البلاد، من أبرز الملفات على طاولة الحكومة الانتقالية.