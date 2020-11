عقب التهنئة الإماراتية.. مسؤول إسرائيلي يأمل في توثيق العلاقات مع أبوظبي

أعرب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم، عن أمله في أن تشهد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية مزيدًا من التطور في عام 2020 المقبل.

وعبر روتم في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، عن سعادته بتلقي التهاني من سفارات الإمارات في العالم لليهود بمناسبة عيد "الحانوكا" ( الأنوار اليهودي).

وغردت حسابات السفارات الإماراتية عبر تويتر في 22 من الشهر الجاري، بعدّة دول بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالتهنئة لليهود بمناسبة "الحانوكا".

Among the many heartwarming #Hanukkah wishes from world leaders & Foreign Ministries, we were delighted to also receive greetings from embassies of the #UAE around the 🌎.

We appreciate these warm messages and hope to see 🇮🇱🇦🇪 relations further grow in 2020! pic.twitter.com/pYiDkvaVPo

— Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) December 24, 2019