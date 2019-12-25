عقب التهنئة الإماراتية.. مسؤول إسرائيلي يأمل في توثيق العلاقات مع أبوظبي

أعرب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم، عن أمله في أن تشهد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية مزيدًا من التطور في عام 2020 المقبل.

وعبر روتم في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، عن سعادته بتلقي التهاني من سفارات الإمارات في العالم لليهود بمناسبة عيد "الحانوكا" ( الأنوار اليهودي).

وغردت حسابات السفارات الإماراتية عبر تويتر في 22 من الشهر الجاري، بعدّة دول بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالتهنئة لليهود بمناسبة "الحانوكا".

Among the many heartwarming #Hanukkah wishes from world leaders & Foreign Ministries, we were delighted to also receive greetings from embassies of the #UAE around the 🌎. We appreciate these warm messages and hope to see 🇮🇱🇦🇪 relations further grow in 2020! pic.twitter.com/pYiDkvaVPo — Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) December 24, 2019

والأحد الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغريدة لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد على تويتر أشار فيها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، كما رحب نتنياهو في تصريحات له السبت بما سماه "التقارب بين تل أبيب والكثير من الدول العربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية، من دون أن يحدد تلك الدول، ومن بين الدول العربية ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/BteIBnor1b — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 21, 2019

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، وذلك عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، من بينها الإمارات.

من جانبه، قال الجنرال أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إن لدى إسرائيل فرصة كبيرة تكمن في حرية العمل في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة مع الدول السنية التي ترغب بتطوير عدد من الأمور مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا بذكرى وفاة رئيس الأركان الأسبق أمنون ليبكين.

وأضاف أن الحرب هي دائمًا الخيار الأخير ويجب اللجوء إليها عند استنفاد جميع الطرق الأخرى مثل الدبلوماسية والعمليات والردع دون الامتناع عنها.

وأشار إلى وجود فرصة مع قطاع غزة وجعله أكثر استقرارًا من خلال تحسين ملموس في الواقع الأمني وبالمقابل خطوات على الصعيد المدني.

وشدد على أهمية استراتيجية الجيش لرفع الجاهزية القتالية استعدادًا للمواجهة في الجبهتين الشمالية والجنوبية، منوهًا إلى أن المعركة بين الحروب مستمرة بوتيرة كبيرة ومعدة لسلب القدرات وتقليص التهديدات.

وأكد كوخافي وجود احتمالية مواجهة مع إيران في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على منع وصول أسلحة دقيقة لمصادر تهديدها في الشمال والجنوب.