شاهد: نتنياهو يهرب من مؤتمر انتخابي بسبب صواريخ المقاومة

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مؤتمرا انتخابيا، الأربعاء، كان يحضره في مدينة عسقلان (جنوب)، إثر إطلاق صافرات الإنذار في المدينة، ومنطقة غلاف غزة.

وقالت القناة (13) الخاصة، إن صفارة انذار في عسقلان دوت خلال فعالية انتخابية لنتنياهو، فتم نقله من قبل قوات الأمن إلى مكان آمن.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، مساء الأربعاء، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "أثناء متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب، رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

وحتى الساعة لم يعلن أي فصيل فلسطيني عن إطلاق صواريخ.

ومن المتوقع أن يخوض نتنياهو مواجهات قوية، في الانتخابات التمهيدية التي تجري، الخميس، على رئاسة الليكود.