البث الحي
سياسة

شاهد: محاولة اغتيال فنان عراقي بارز ساند الاحتجاجات

25/12/2019

نجا الفنان العراقي أوس فاضل الشهير بشخصية "كامل مفيد" في برنامج ولاية بطيخ، أحد البرامج السياسية الساخرة، من محاولة اغتيال تعرض لها مساء أمس الثلاثاء في العاصمة بغداد.

ونشر أوس فاضل على حسابه في تويتر توضيحًا عن أسباب تعرضه لهجوم مسلح بعدة طلقات نارية، مبينًا أن سبب استهدافه هو دعمه ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية.

ونشر شقيق أوس الفنان علي فاضل مخرج ومقدم برنامج ولاية بطيخ، مقاطع فيديو تظهر آثار الهجوم على أوس إضافة إلى فيديو لكاميرا المراقبة يوضح لحظة الهجوم عليه.

ويتعرض صحفيون وناشطون داعمون للمظاهرات إلى هجمات مسلحة اغتيل على إثرها عدد منهم بينما نجا آخرون، إضافة إلى تعرض العشرات لتهديدات دفعتهم إلى مغادرة مناطقهم.

والأحد الماضي، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

https://twitter.com/svcvz/status/1209631578391007234?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ameennath/status/1209544585057329152?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

كورونا: فايزر وبينوتيك تقدمان طلب "ترخيص طارئ" للقاحهما في أمريكا

انتعاش الاقتصاد العالمي مع اقتراب موعد تفعيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)