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شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور

وسيم يوسف يدافع عن قمع الصين للإيغور ويتهم مشايخ بالتحريض
وسيم يوسف يدافع عن قمع الصين للإيغور ويتهم مشايخ بالتحريض
25/12/2019

فاجأ الداعية الإماراتي من أصل أردني "وسيم يوسف" متابعيه بدفاعه عن السلطات الصينية في حملتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشنجيانغ (تركستان الشرقية).

واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ"التحريض على الصين".

ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه "عمليات للمتطرفين ضد الصين"، متسائلًا "لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1209686407175966720?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1209709610187264000?ref_src=twsrc%5Etfw

و أضاف وسيم في تغريدة أخرى أن هؤلاء "المشايخ" قد شحنوا الشباب لأفغانستان وباكستان والشيشان وسوريا والعراق متهمًا إياهم بأن "طعامهم وشرابهم الدم ."

وقوبلت تغريده الداعية الإماراتي بموجة غضب وهجوم واسع من المغردين العرب والمسلمين، واعتبروها دفاعًا عن جرائم السلطات الصينية بحق مسلمي الإيغور وقمعهم بشكل وحشي داخل معسكرات الاحتجاز.

https://twitter.com/alnassar_kw/status/1209693891341037568?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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