شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور

فاجأ الداعية الإماراتي من أصل أردني "وسيم يوسف" متابعيه بدفاعه عن السلطات الصينية في حملتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشنجيانغ (تركستان الشرقية).

واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ"التحريض على الصين".

ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه "عمليات للمتطرفين ضد الصين"، متسائلًا "لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1209686407175966720?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1209709610187264000?ref_src=twsrc%5Etfw

و أضاف وسيم في تغريدة أخرى أن هؤلاء "المشايخ" قد شحنوا الشباب لأفغانستان وباكستان والشيشان وسوريا والعراق متهمًا إياهم بأن "طعامهم وشرابهم الدم ."

وقوبلت تغريده الداعية الإماراتي بموجة غضب وهجوم واسع من المغردين العرب والمسلمين، واعتبروها دفاعًا عن جرائم السلطات الصينية بحق مسلمي الإيغور وقمعهم بشكل وحشي داخل معسكرات الاحتجاز.

وسيم يوسف يقول: "طار بعض المشايخ بالفيديوهات لتحريض المسلمين على الصين"

ويسأل: "هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!".

العنف المرفوض ضد الأبرياء ضرب دولا كثيرة على نحو أكبر، فلماذا لم تفعل بمسلميها ما فعلته الصين؟!

إذا لم تنصرهم، فلا تبع دينك بتبرير اضطهادهم. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 25, 2019

انت تساوي أفعال أشخاص متطرفين بأفعال منظمة تحت عين ومرأى حكومة الصين وكل حكومات العالم بما فيها العالم الإسلامي ارى أن رؤيتك هذه هي الظلم والاجحاف بعينه في حق المسلمين يامن قلت للمسحيين أنهم إخوانك فأين اخوتك للمسلمين اتقي الله في نفسك…لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله — leenlinda …🎓💍🌷🎁💰🏤 (@leenlinda3) December 25, 2019

#الامارات71 | مفسّر الأحلام المثير للجدل وسيم يوسف، يدافع في تغريدة له، عن جرائم الحكومة الصينية بحق مسلمي #الايغور ، بترويجه لمشاهد قديمة بثها التلفزيون الصيني الرسمي، ولسان حاله يقول: هذا ما فعله المتطرفون المسلمون بالصينيين، وهم يستحقون ما يحصل له في معسكرات التعذيب | #الصين pic.twitter.com/ZKbS78nxIJ — الإمارات71 (@UAE71news) December 25, 2019

الاخ وسيم يوسف زعلان من الحملة ضد الصين والهند …يجب أن نصفق لهذه الحكومات التى تضطهد المسلمين حتى يرضى !!!! هزلت! https://t.co/0RVNkCTZ0Q — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) December 25, 2019

واحد بلغ من التطبيل بأن يسمي حسابة "شكراً مبز" ويضع صورته هذا شو ممكن تحكي معه؟

أتعبت أحمد موسى وعمرو أديب في مصر

أتعبت مأمون رحمة في سوريا

حالة تستحق الدراسة — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 25, 2019

https://twitter.com/alnassar_kw/status/1209693891341037568?ref_src=twsrc%5Etfw