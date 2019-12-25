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سياسة|مصر

شاهد: الأمواج تحطم ممشى زجاجيا في مطروح المصرية

انهيار الممشى الزجاجي بحمام كليوباترا بسبب سوء الأحوال الجوية
انهيار الممشى الزجاجي بحمام كليوباترا بسبب سوء الأحوال الجوية
25/12/2019

انهار الممشى الزجاجي في منطقة حمام كليوباترا الشهيرة بمدينة مرسى مطروح شمال غربي مصر، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما غرقت محافظتي الإسكندرية وبورسعيد في مياه الأمطار.

ويبلغ طول الممشى الزجاجي ١٧ مترا وعرضه ٤ أمتار واكتمل تنفيذه في يوليو/أيار الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطقس السيء وارتفاع الأمواج تسببا في انهيار الممشى الزجاجي، حيث تهشمت الألواح الزجاجية وانهارت أجزاء من الممشى المؤدي إلى حمام كليوباترا.

وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن حالة الممشى والطريق المؤدي إلى حمام كليوباترا، وطالب بسرعة رفع الألواح الزجاجية المهشمة، وتدبيش المنطقة بالكامل لحمايتها من الأمواج وعوامل المد والجزر، لحين انتهاء فصل الشتاء.

في السياق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو أظهرت غرق طرق في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بفعل موجة أمطار غزيرة اجتاحت المحافظتين، وارتفع معها منسوب مياه البحر المتوسط.

وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو أظهرت محاولة رجال هيئة الصرف الصحي سحب المياه المتراكمة في الطرقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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