"خاطرك يا دار".. فيديو مبكِ لسوري مقهور يودع بيته قبيل النزوح

"خاطرك يا دار خاطرك يا حارة خاطرك يا ضيعة" بهذه الكلمات الممزوجة بقهر الرجال ودع أحد السوريين في ريف إدلب بيته.

وودع الرجل منزله وقريته بالبكاء والدموع وكلمات مؤثرة قائلًا "وداعًا يا دار أووف يا دار وداعًا يا شقاء العمر وداعًا يا أهلي وقريتي.. غالي عليّ الأرض غالية والعرض أغلى".

ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حركة نزوح واسعة من الأهالي نحو الحدود التركية السورية بسبب القصف المكثف اليومي وتقدم قوات النظام السوري نحو قرى وبلدات ريف إدلب بالشمال السوري.

وتفاعل ناشطون وصفحات سورية مع الرجل النازح من قريته بكلمات وعبارات مؤثرة.

وداع الدار الأخير، قبل أن يدنسها الأسديون الغزاة. اسمعوه، كي يبقى الثأر متقداً لاتخبو نيرانه.

خاطرك يادار

اوووووف

غالية علي الارض غالية

خاطرك يا دار

بخاطرك يا شقا عمري

يا دار

ان شاء الله منرجع يا دار

خاطرك يا حارة

خاطرك يا ضيعة#إدلب_تحت_النار pic.twitter.com/rpGZ5wMCaB — وائل عبد العزيز | Wael Abdulaziz (@waelwanne) December 24, 2019

اوووووف

غالية علي الارض غالية

خاطرك يا دار

بخاطرك يا شقا عمري"

يا رب تلطف بالتنهيدة والحسرة يلي طلعت منه مع الأووف #خاطرك_يادار pic.twitter.com/HOTKjwNJE6 — Emad Aldin (@emadalden993) December 25, 2019

"الأرض غالية والعرض أغلى"

"خاطرك يا دار خاطرك يا حارة خاطرك يا ضيعة" بهذه الكلمات الممزوجة بقهر الرجال ودع أحد أبناء ريف إدلب بيته.#ادلب_تستغيث pic.twitter.com/k3EAdoIbae — أنفعهم للناس التطوعي (@anfeahumlilnaas) December 24, 2019

https://twitter.com/joman_hasan90/status/1209615060458508294?ref_src=twsrc%5Etfw