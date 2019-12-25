المطران حنا يتهم الاحتلال بمحاولة تسميمه وحماس تدين "الجريمة"

اتهم رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس المحتلة المطران عطا الله حنا، الاحتلال الإسرائيلي بتدبير حادثة التسمم التي تعرض لها قبل أيام بالقرب من البطريركية في المدينة المقدسة.

وقال حنا إن المادة التي استنشقها لا تملكها إلا أجهزة ومؤسسات الاحتلال، التي استهدفت اغتياله أو إبقاءه مريضًا مدى الحياة.

وحمّل حنا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التسبب بالوعكة الصحية الحادة التي ألمت به.

من ناحية أخرى، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المطران حنا، متمنيا له الشفاء العاجل، وذلك بعد وصول حنا إلى الأردن لتلقي العلاج إثر تعرضه للوعكة الصحية.

ودان هنية هذه "الجريمة الصهيونية، التي تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومؤسساته الدينية".

والأسبوع الماضي، جدد المطران حنا دعوته للكنائس العالمية والعربية لإنقاذ مسيحيي القدس المحتلة وأوقافهم، ومواجهة محاولات الاحتلال للاستيلاء عليها وتفريغ المدينة من مكونها المسيحي.

وأكد حنا في تصريحات للجزيرة، أن الاحتلال لا يفرّق في استهدافه بين المكوّنين الإسلامي أو المسيحي اللذين ينبغي أن يتوحدا ويقفا في خندق واحد، لأنهما في مرمى الاستهداف عينه.