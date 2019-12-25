السيسي: الجيش مسؤول عن حماية "مدنية الدولة" ومنع سقوطها (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الجيش هو المسؤول عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة ومدنيتها والمسار الدستوري وديموقراطية الدولة ومنع سقوطها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع بمجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم" إننا جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش، وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها مرة أخرى".

وأوضح السيسي أن المشروعات المقامة في محافظتي بني سويف والمنيا (جنوب مصر) لا عائد اقتصادي منها، ويمكن للقطاع الخاص أخذها إذا أراد ذلك، وأكد أن المشروعات التابعة للقوات المسلحة ليس هدفها الاستحواذ الاقتصادي.

وتساءل "لماذا نتصدى لبعض المشروعات؟ لأن المشروعات دي قد لا تكون من منظور القطاع الخاص اقتصادية… طيب هما مستعدين يبقوا موجودين معانا فيها.. أوي… اللي عايز يتفضل أهلا وسهلا ".

وقال السيسي إن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به "مباحة"؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.

وأضاف أن أهداف الإنفاق على المشروعات هو الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، لافتًا إلى أن جهاز المشروعات مستعد للمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجارية.

وأشار السيسي إلى أن تطوير البحيرات واستعادة كفاءتها يحتاج أموالًا باهظة، لافتًا إلى أن تكلفة بعض المشروعات قد لا تكون مجدية اقتصاديا ولكنها توفر فرص عمل.