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سياسة|السودان

السودان.. قرار بالقبض على آخر رئيس وزراء في عهد البشير

رئيس الوزراء السوداني السابق محمد طاهر إيلا
رئيس الوزراء السوداني السابق محمد طاهر إيلا
25/12/2019

أصدرت نيابة الأموال العامة في ولاية البحر الأحمر بالسودان أمرا بالقبض على رئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا.

وقالت صحف ومواقع سودانية إن القرار تضمن أمرا لكافة رجال الشرطة للقبض على إيلا "في الدعوى الجنائية رقم 55/ 2019".

وأضافت أنه من المقرر التحقيق مع الأخير في تهم تتعلق بفساد وتجاوزات مالية.

وشغل محمد طاهر منصب والي البحر الأحمر سابقا، بالإضافة إلى منصب والي (حاكم) ولاية الجزيرة (وسط) منذ 2015، قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في فبراير/ شباط الماضي وحتى سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة سودانية بالحكم على الرئيس البشير بالإيداع في مؤسسة رعاية لسنتين بتهم الاتجار في النقد الأجنبي ومصادرة الأموال المضبوطة في منزله.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن خلال تلاوة الحكم إن البشير تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكمة تقضي بحكم مخفف.

وأطاح الجيش نظام البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

ويتولّى السلطة في السودان حاليا مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.

المصدر : مواقع إلكترونية
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