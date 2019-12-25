البث الحي
سياسة

الأزمة الليبية.. تركيا تدعم الحل السياسي وبرلمانها يبحث إرسال قوات

إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25/12/2019

قالت أنقرة، الثلاثاء، إن البرلمان التركي يعمل على تفويض برلماني لإرسال قوات إلى ليبيا إذا اقتضت الحاجة، لكنها أكدت تفضيلها للحل السياسي معتبرة الحل العسكري غير مجدِ.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين "سنستمر في دعم الحكومة الليبية… هذا الدعم قد يكون سياسيًا أو في شكل تدريبات عسكرية أو في مجالات أخرى".

واستنكر قالين توجيه اللوم إلى تركيا على دعمها لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، بينما تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر رغم نقضه اتفاقات سابقة مع حكومة طرابلس.

وقال "في أبريل/نيسان الماضي اجتمع الطرفان الليبيان في أبو ظبي ووقعا على اتفاقية هدنة ومفاوضات سلام، ولكن بعد أسبوعين فقط هاجم حفتر طرابلس ومحيطها ضاربا بالاتفاقية عرض الحائط".

وأردف قائلا "ورغم أن حفتر هو من نقض الاتفاقية فإنه يجري انتقاد تركيا التي تدعم حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج"، مؤكدًا أن الدول التي تنتقد تركيا لا تخطو خطوة ملموسة في طريق إيقاف حفتر.

وأضاف قالين "روسيا والإمارات ومصر  تعلن وقوفها إلى جانب حفتر من خلال دعمه بالجنود المرتزقة والطائرات والمدافع والدبابات، وهو ما يقوض مسيرة الأمم المتحدة لتحقيق الهدنة في ليبيا".

واتفقت روسيا وتركيا، الثلاثاء، على مواصلة المباحثات بشأن الوضع في ليبيا، والإسهام في تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة، بينما أجرت مصر مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، سعيًا للتوصل إلى "تسوية شاملة" هناك.

كما دعت السفارة الأمريكية في ليبيا "القيادة الليبية الشجاعة" إلى حماية استقلال البلاد، بدلًا من فتح أبوابها للاستغلال الأجنبي، ودعت أطراف الأزمة الليبية إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

هذا الحراك الدبلوماسي تزامن معه استمرار قصف طيران حفتر لمناطق في محيط طرابلس، وأعلنت "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق، مقتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرين في قصف على تاجوراء شرق العاصمة، ونشرت صورًا لآثار الغارة.

وتدعم تركيا حكومة السراج المعترف بها دوليا في ليبيا، وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب، وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس (مقر حكومة الوفاق) منذ أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

كورونا: فايزر وبينوتيك تقدمان طلب "ترخيص طارئ" للقاحهما في أمريكا

انتعاش الاقتصاد العالمي مع اقتراب موعد تفعيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)