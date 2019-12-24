"نشتكي إلى الله".. بكاء نازح سوري أثناء خروجه من معرة النعمان (فيديو)

بكى أحد النازحين السوريين أثناء خروجه من مدينة معرة النعمان بسبب استمرار قصف قوات النظام والقوات الروسية قرى ومدن محافظات إدلب.

وأشار الرجل إلى خلو المدينة من السكان بسبب نزوح أهلها، قائلا إنهم يشتكون حالهم إلى الله، خاصة مع تخلي الجميع عنهم.

وتحدث الرجل عن مكانة المدينة بالنسبة له و لأهلها، وعجزهم عن القيام بأي شيء لمنع تدميرها، وإلى مقتل 6 من أشقائه على يد قوات النظام.

ويشهد ريف إدلب حركة نزوح واسعة، نزح خلالها قرابة ربع مليون سوري، باتجاه مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية، منذ منتصف الشهر الجاري، بحسب منظمات حقوقية سورية، بسبب الاستهداف المستمر من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي لبلدات الشمال السوري.