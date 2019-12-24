مظاهرة في الخرطوم ضد أطماع الإمارات في موانئ السودان

خرج محتجون في مظاهرة بالخرطوم، الثلاثاء، ضد أطماع الإمارات في موانئ السودان ونددوا بما اسموها " اللجنة الأمنية الكيزانية" في ولاية البحر الأحمر.

كان حزب (المؤتمر الشعبي) قد حذر قبل أيام من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة الإمارات عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال إدريس سليمان الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي إن على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف "سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو ألا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر".

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي، يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنويا، ما يساهم في حل الضائقة المعيشية.

كانت تقارير قد ذكرت أن دولة الإمارات تطمع إلى المزيد من التوسع في نفوذها عبر السيطرة على الموانئ وتركز في ذلك على موانئ السودان مستغلة ما تعانيه البلاد من اضطرابات وأزمة اقتصادية شديدة.

يشار إلى أن الإمارات توجد عبر قواعد أو وكلاء لها أو من خلال عقود إيجار في عدّد من الدول المطلّة على البحر الأحمر، من بينها اليمن وإثيوبيا والصومال وإريتريا.

وقبل ستة أشهر قالت دراسة دولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أبرز مصادر تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الأفريقي ضمن مؤامراتها التخريبية للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية وخدمة خططها للنفوذ والتوسع.

وناقش تقرير للمركز العربي في واشنطن مستقبل صراع النفوذ بين دول المنطقة على القرن الأفريقي وسواحل البحر الاحمر، مشيراً إلى أن البحر الأحمر كان وسيظل أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الشرق والغرب.

وتعد الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة وفعالية في التأثير على البيئات الأمنية والاستراتيجية للنظام الفرعي للبحر الأحمر، تليها فرنسا من خلال وجودها في جيبوتي، وبدرجة أقل الصين وروسيا.