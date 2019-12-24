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سياسة|مصر

مصر.. تجديد حبس عُلا القرضاوي 45 يومًا

علا القرضاوي وزوجها حسام خلف معتقلين منذ يونيو/حزيران 2017
علا القرضاوي وزوجها حسام خلف معتقلين منذ يونيو/حزيران 2017
24/12/2019

قررت النيابة المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس عُلا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي) قررت تجدد حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يوما".

والقضية المشار إليها، وجهت فيها النيابة اتهامات لعُلا، بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (دون تسميتها)، وتمويل الإرهاب"، وهي ثاني قضية تتهم فيها ابنة القرضاوي، منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف، قبل نحو عامين ونصف العام.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل علا، في قضيتها الأولى، التي كانت تتهم فيها بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون، بجانب زوجها.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات، علا وزوجها، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن علا، تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة القرضاوي".

وتواجه مصر انتقادات مستمرة في ملفها الحقوقي من منظمات دولية ومحلية، غير أنها تعتبرها "أكاذيب" وتدعي بأنها تسمح بالحريات والحقوق وفق القانون دون مساس بهما.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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