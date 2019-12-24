مصر.. القبض على شادي سرور والتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة

قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة في مصر حققت مع الناشط والممثل المصري شادي سرور، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

وهذه القضية معروفة إعلاميا باسم "قضية الصفافير". وألقي القبض على المتهمين فيها في مارس/ آذار الماضي، على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على قناة الشرق الفضائية. وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج.

وقالت صحيفة اليوم السابع الموالية للنظام إن النيابة وجهت لسرور تهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي نبيه الجندي إن شادي رفض حضور محامِ معه حتى تسمح له النيابة بالتواصل مع والده، لكن الأخيرة لم تمكنه من ذلك.

ونقل موقع "مدى مصر" عن الجندي، قوله إن سرور اختفى لمدة قاربت الـ36 ساعة من مطار القاهرة عقب عودته من الخارج.

وكان سرور قد أثار ضجة تزامنا مع أحداث مظاهرات سبتمبر/ أيلول التي دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي، بعد أن دعا المصريين للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سرور حينها على صفحته بموقع فيسبوك إن محمد علي يمثل "بداية ثورة جديدة"، ودعا المصريين للمشاركة في الهاشتاغ الذي أطلقه رجل الأعمال بعنوان (#كفايه_بقى_يا_سيسي).

ويعود تاريخ آخر منشور على صفحات شادي سرور على مواقع التواصل إلى يوم الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولم يقم بأي نشاط على مواقع التواصل حتى ظهر اليوم في النيابة.

اهم حاجة عشان تنجح، تتعلم ما تحتاج الناس ولا شيء من حد، هما يحتاجوك اه انت لا، الوحيد اللي تحتاجة هو ربنا. — Shadi Srour (@ShadySrour) October 27, 2019

سرور هو شاب عشريني عرفه المصريون خلال السنوات الماضية، يعمل في مجال إنتاج الفيديوهات الساخرة على مواقع التواصل أو ما يعرف بـ "اليوتيوبر" أو "الإنفلونسر" وحقق شهرة واسعة.