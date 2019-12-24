محافظ شبوة: الهجوم على عاصمة المحافظة تم باستخدام مدرعات إماراتية

قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إن الهجوم الذي تعرضت له مدينة بيحان عاصمة المحافظة المسترجعة من سيطرة الحوثيين تم باستخدام مدرعات إماراتية.

وأضاف بن عديو في سلسلة تغريدات عبر تويتر، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير بيحان من جماعة الحوثي "كررنا خطابنا بأن شبوة تسعنا وتسعكم، طرقنا أبوابهم، استمعنا لكل أقوالهم واستجبنا لكل شروطهم، حتى أوصلهم الطيش الى رفع السلاح وهاجموا عاصمة المحافظة واعتدوا على مؤسسات الدولة بالمدرعات الإماراتية".

واجهنا في شبوة تعنت أطراف عملوا على إفشال كل جهد ووضعوا العراقيل في الطريق كررنا خطابنا بإن شبوة تسعنا وتسعكم طرقنا أبوابهم استمعنا لكل أقوالهم واستجبنا لكل شروطهم حتى أوصلهم الطيش الى رفع السلاح و هاجموا عاصمة المحافظة واعتدوا على مؤسسات الدولة بالمدرعات الإماراتية. — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) December 24, 2019

وأكد قائًلا "نستطيع القول اليوم أن شبوة باتت تشكل عمودًا مهمًا من أعمدة مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي يقوده ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية".

نستطيع القول اليوم ان شبوة باتت تشكل عمودا مهما من أعمدة مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي يقوده ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية ويدعمه الاشقاء والأصدقا وهنا نجد أنه من المهم التأكيد على الدور الأخوي الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم لاستقرار وتحرير اليمن . pic.twitter.com/erMCoVaA78 — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) December 24, 2019

واستطاعت القوات الحكومية السيطرة على محافظة شبوة بعد معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في أغسطس/ آب الماضي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال بن عديو إن محافظته كسبت الرهان وأسقطت الانقلاب الذي قامت به مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وأضاف في بيان أصدره "لقد مددنا يدنا لجميع إخواننا بمختلف انتماءاتهم، مستلهمين ذلك من قناعتنا بأننا جميعا شركاء في هذا الوطن، لكن المتمردين قابلوا ذلك برفع السلاح في وجوهنا وأنشأوا معسكرات وجلب لهم كل أنواع السلاح من قبل الإمارات واعتدوا به على رجال الجيش والأمن وعلى الشركات وقاموا بأعمال التخريب وتفجير أنابيب النفط والغاز واستهداف مصالح أبناء المحافظة".

وأوضح أنهم لم يختاروا هذه الحرب ولم يتمنوا حدوثها وقدموا كل التنازلات، لكن الطرف الآخر أغلق كل باب وحشد كل قواته.

وتابع "وأمام هذا العدوان لم يكن أمامنا من سبيل غير الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب سفك الدماء مهما كان".

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، طالب محافظ شبوة الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ووجه بن عديو خطابا إلى الرئيس هادي، قال فيه إن الطيران المروحي الإماراتي يمر فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن بدون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.

وتفاعل يمنيون على تويتر مع مذكرة بن عديو التي اتهم فيها القوات الإماراتية في معسكر العلم بدعم "مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى".